Jordan Veretout e la Roma sono ai saluti, e questa non è una novità. Lo è il nuovo pressing del Marsiglia che dopo essersi visto rifiutare l'offerta da 8 milioni un mese e mezzo fa ora è tornato alla carica. Il club francese, deluso dall'epilogo della stagione, punta a rinforzare il centrocampo e avrebbe alzato l'offerta avvicinandosi molto ai 15 milioni chiesti dalla Roma.



IN ROTTA - Il giocatore non è più titolare da tempo e dopo il mancato rinnovo ha voglia di cambiare aria soprattutto dopo il caos legato al party organizzato dalla moglie che era positiva al Covid. Il problema è proprio lo stipendio. Veretout un anno fa aveva preteso 4,5 milioni a stagione. Cifra che il Marsiglia non ha intenzione di offrire anche se ora il francese non ha più quelle richieste. Occhio però pure al Newcastle che monitora da tempo Jordan. Per una partenza a centrocampo c'è un arrivo probabile. Quello di Maxime Lopez dal Sassuolo che costerebbe proprio come il cartellino di Veretout.