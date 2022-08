Non solo il Marsiglia. In Francia sono sicuri che su Veretout nelle ultime ore sia piombato anche il Monaco. Sullo sfondo anche l'interesse del Nizza. La Roma continua a pretendere la cessione a titolo definito o in prestito con obbligo di riscatto. Quindici milioni il prezzo di partenza, ma oggi ne basterebbero 12 anche perché la Roma una volta ceduto potrebbe riprovare a prendere Frattesi. Come detto il club ad averlo avvicinato di più è il Marsiglia che però non si è ancora avvicinato alla cifra richiesta. Così alle spalle ecco il Monaco a caccia di un centrocampista.



FORMULA - Niente prestito secco o con diritto, anche perché il contratto di Jordan scade nel 2024 e Pinto non vuole ritrovarsi tra un anno con un giocatore quasi in scadenza. Nel frattempo il centrocampista si allena a Trigoria e ha recuperato dal problema muscolare che gli ha impedito di giocare col Tottenham. Ma difficilmente oggi troverebbe spazio considerato anche l'imminente arrivo di Wijnaldum. Il problema è legato allo stipendio visto che guadagna 3 milioni a stagione.