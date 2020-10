Lunedì sera, Fali Ramadani ha proposto Vlahovic alla Roma. La novità è che l’influente agente non è passato per Fienga (che ha visto la Corte d’Appello sospendere l’inibizione nei suoi confronti sino al 5 ottobre) ma ha contattato direttamente i Friedkin. Una prima volta che potrebbe rendere operativa’ anche sul mercato la nuova proprietà. Non è escluso nemmeno un contatto diretto con Commisso che chiede 25 milioni. Troppi per un ragazzo che ha racimolato tra campionato e Coppa Italia appena 2064 minuti (l’equivalente di 23 partite) in una stagione e mezza (con 6 gol all’attivo). Ma l’identikit del serbo entra comunque di diritto nella lista ristretta dei possibili vice Dzeko. Anche perché Vlahovic è sul mercato. Lo riportano il Messaggero e Leggo.