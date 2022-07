Wijnaldum ha già espresso la sua volontà di giocare nella Roma, adesso va trovata un’intesa che coinvolge per forza di cose il Psg: i giallorossi non possono infatti pagare più della metà dell’ingaggio da circa 9 milioni netti dell’olandese, sperano in realtà di scendere al di sotto del 50% e di inserire solo il diritto e non l'obbligo di riscatto. Per questo motivo è sceso in campo Friedkin sfruttando gli ottimi rapporti con Al-Khelaifi. Le sensazioni restano positive ma serviranno altri giorni.