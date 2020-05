Ad oggi, su Nicolò Zaniolo c’è di sicuro la Juventus, intenzionata però a proporre uno scambio inserendo contropartite (ad esempio Bernardeschi) per aggiustare anche il suo bilancio con una plusvalenza, mentre in Inghilterra, prima dello stop dei campionati, aveva mosso qualche passo il Liverpool: Zaniolo non è una priorità per Klopp ma fa parte della lista di obiettivi come riporta il Tempo. Saranno ancora gli “odiati” Reds, la cui proprietà ha legami con Pallotta, a risolvere i problemi della Roma, facendo al tempo stesso infuriare i tifosi giallorossi come successo con Salah e Alisson? Il prezzo pre-coronavirus di Zaniolo era di almeno 80 milioni di euro, cifra che solo pochi altri club potrebbero spendere. Le big di Premier oltre al Liverpool e il Barcellona e il Real in Spagna: finora non si registra un loro interesse.