Come riportato dal Corriere della Sera, quello dei contratti in scadenza a giugno è un problema che riguarda ben 122 giocatori. La Fifa però ha già dato l’ok al prolungamento fino alla fine della stagione. Nonostante non ci sia ancora un accordo con il Manchester United per Smalling giallorossi rimangono ottimisti per il futuro. Diversa invece la situazione di Davide Zappacosta: c’è già l’accordo per averlo in prestito per un altro anno.