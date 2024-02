Roma, perché Lukaku ha cambiato esultanza: i motivi dietro alla scelta

Romelu Lukaku fa sempre parlare di sé, nel bene e nel male. L'attaccante della Roma ha firmato il gol del pareggio in casa del Feyenoord nel playoff di Europa League, mettendo fine a un periodo di vacche magre per lui. Una rete importante che ha meritato anche un festeggiamento altrettanto importante. Dopo aver segnato infatti l'ex Inter ha modificato la sua canonica esultanza e con la mano destra ha fatto il segno di una pistola puntata alla sua testa mentre con la sinistra si tappava la bocca.



I MOTIVI - Per interpretare la nuova 'esultanza', si deve passare dal genocidio in corso nella Repubblica Democratia del Congo, la nazione d’origine della madre. Un argomento sul quale Lukaku ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica fornendo in questo modo una sorta di denuncia delle nefandezze che nel Paese africano stanno accadendo e reiterando il messaggio sui suoi social. "Free Congo DR. Stop the genocide", ha scritto poi a freddo sui propri canali. E non è il primo gesto compiuto per fare luce sulla vicenda: già nel corso della Coppa d’Africa la stessa nazionale congolese aveva più volte ripetuto tale gesto. Il Paese è da ormai diversi anni in una situazione di vera e propria guerra civile, situazione che però è diventata ancor più violenta da questo febbraio. Le forze armate governative combattono le milizie ribelli M23 guidate, secondo le Nazioni Unite, dal Ruanda. Al centro degli scontri vi sono le risorse minerarie del paese: diamanti, coltan, oro, cobalto, rame, niobio. Secondo le Nazioni Unite, dal 1998 ad oggi la guerra ha portato circa 6 milioni di morti.