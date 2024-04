Roma, perché Paredes salta il Napoli e non il recupero dei 20' contro l'Udinese

17 minuti fa



Leandro Paredes, centrocampista argentino della Roma, è stato ammonito dopo pochi minuti nel primo tempo della sfida contro il Bologna valida per la 33esima giornata di campionato; il campione del Mondo 2022 era diffidato e quindi per lui scatterà la squalifica, ma quale partita salta? La Roma gioca giovedì contro l'Udinese per recuperare i 20' non disputati a causa del malore del difensore giallorosso Ndicka, poi domenica contro il Napoli al Maradona.



OUT COL NAPOLI - Paredes salterà la gara contro gli azzurri e non quella contro i friulani. La Lega ha specificato in mattinata come sarebbe stato trattato il caso specifico dei giocatori diffidati di Roma e Udinese, confermando che eventuali squalifiche sarebbero state scontate nella 34esima giornata.