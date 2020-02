Carles Perez è stato ufficialmente riscattato dalla Roma. Gli accordi per l’operazione col Barcellona, infatti, sono già scattati e prevedevano il prestito oneroso ad un milione e il riscatto obbligatorio a undici milioni al verificarsi di determinate condizioni. La condizione, minima, era ottenere il primo punto in campionato. Un’attesa lunga più del previsto visto che la Roma c’è riuscita col Lecce dopo 3 ko di fila. ”Non mi pento di nulla. Sono grato al Barcellona, se oggi sono a Roma è per loro. Non mi hanno dato le spiegazioni che pensavo mi avrebbero dato. Nel mondo del calcio sei un prodotto. Ho detto no a molte offerte perché sapevo quello che volevo. La Roma - ha detto Perez a Radio Catalogna - mi ha acquistato e ha pagato dei soldi per me, devo dimostrare sul campo che valgo quello che è stato pagato. Mi piace il fatto che abbiamo scommesso su di me e voglio restituire questa fiducia. Non sono il ragazzino che viene dalla cantera ma sono un professionista dalla testa ai piedi”.