Ecco le parole di Carles Perez nella sua prima conferenza stampa in giallorosso



Fonseca ci ha detto che ti ha avvertito sulle marcature. Hai notato differenze con la Liga?

“Fonseca mi aveva avvertito della aggressività in Italia. Quando avevo parlato telefonicamente mi aveva avvisato. Nella prima partita l’ho potuto comprovare. Ho avuto qualche difficoltà. Con il Bologna ero più a mio agio”.



Questo arrivo alla Roma è un traguardo? Ti aspetti di poter crescere qui e arrivare ad alti livelli o c’è nella tua testa l’obbiettivo di tornare al Barcellona?

“Se ho deciso di venire a Roma è perché voglio crescere e voglio diventare importante qui. Il Barcellona è il passato, ho firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Voglio crescere qui”.



Prima di arrivare qui che idea avevi della Roma e cosa ti ha convinto ad accettare?

“Ho sempre visto la Roma come un grande club. Decisiva la chiacchierata con il mister per la scelta finale. Sono felice di essere qui, in un grande club”.