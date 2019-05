Importanti dichiarazioni di Giorgio Perinetti al Corriere dello Sport che ha così parlato di un eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Roma:" Io l'ho avuto al Bari e poi ebbi un ruolo importante per farlo arrivare in Nazionale. Io credo che se la Roma riuscirà a convincere Conte farebbe un gran colpo. E' l'allenatore giusto per risollevare l'ambiente e credo che Roma potrebbe essere l'ambiente giusto per lui".