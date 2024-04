Roma, personalizzato per Ndicka e Lukaku: le ultime verso l'Udinese

Laha bisogno di rialzarsi dopo la pesante sconfitta patita all'Olimpico contro il Bologna di Thiago Motta. I giallorossi dovranno farlo in fretta per continuare a lottare per un posto in Champions League che a oggi, vista la quinta posizione a +1 sull'Atalanta, non è ancora certo. Dall'allenamento odierno della squadra di Daniele De Rossi, arrivano gliIl belga è alle prese con un problema muscolare che lo ha tenuto fuori con il Bologna e che con ogni probabilità non gli permetterà di scendere in campo nel recupero contro l'Udinese, in programma per domani alle 20. Durante l'allenamento di oggi, infatti, Lukaku, con l'obiettivo di ritrovare la forma migliore, motivo per cui De Rossi dovrà, salvo sorprese, optare per un'alternativa diversa contro i friulani.

L'allenamento alla vigilia del recupero in casa dell'Udinese #ASRoma pic.twitter.com/vJjDSWEK3J — AS Roma (@OfficialASRoma) April 24, 2024

Per Ndicka il discorso è simile. Il difensore, protagonista in negativo del match sospeso contro l'Udinese,, con la raccomandazione di monitorare attentamente l'evoluzione del recupero. Per lui, come per Lukaku, oggi è andata in scena una. L'obiettivo è dunque quello di tornare a disposizione per la sfida con il, in programma per il 2 maggio.