Il ds della Roma Gianluca Petrachi ha rilasciato un'intervista a Sky. Ecco i suoi passaggi, alcuni al veleno contro la piazzaI giocatori in prestito si trovano bene da noi. A parte Kalinic sono stati tutti titolari. Dobbiamo aspettare e capire come si evolve la situazione per vedere come sistemare il tutto. Ho un colloquio quotidiano con i calciatori, sono fiducioso sul fatto che i ragazzi vogliano terminare con noi la stagione e non rientrare alle squadre che ce li hanno prestati.​Sono stati due prestiti vincenti. Loro due si trovano bene da noi, la moglie di Smalling si trova benissimo a Roma. Faremo di tutto per tenerli entrambi soprattutto per la loro volontà. Ci riusciremo? Non lo so, lo vedremoSei preoccupato per l'abbasamento dei prezzi causa Covid?Difficile stabilirlo, i parametri caleranno e andrà rivisto tutto il piano. La Roma ha sempre venduto e comprato tanto. Credo che la Roma vendrerà qualcosa e dovrà essere brava poi a investire quei soldi. E' questo l'argomento più importante.Pellegrini ha maturato la rescissoria, ma è molto legato alla Roma e può decidere di non andare. Ho pochi dubbi sul fatto che Lorenzo voglia lasciare la squadra, crede nel progetto. Zaniolo rappresenta il giocatore che emozione. Faremo di tutto per trattenerlo, e credo che la linea sia quello ma il mercato mette davanti tante difficoltà.Patrik è un giocatore su cui il Lipsia ha il diritto di riscatto, ma ancora tergiversa per capire cosa fare con lui. Provano a chiedere uno sconto, ma non siamo qui a elemosinare. Me lo hanno già chiesto, ha mercato. Quindi, ci sta che il Lipsia prenda tempo, ma se non lo dovessero riscattare è possibile che arrivino più soldi di quelli che il Lipsia ha come diritto di riscatto. Gonalons ad esempio resterà al Granada se la squadra si salverà, lo stesso vale per Defrel con il Sassuolo. Ci sono tante situazioni in cui sei “impiccato” per cercaredi capire quanti soldi avrai…L'agente di Florenzi mi ha detto che ci sono due club interessati, stiamo valutando la sua cessione. Sono tutte situazioni di difficile interpretazioneE’ stato sfortunato, ora ha recuperato dall’infortunio. Ci siamo presi del tempo per valutarlo in questi due mesi nei quali troverà il suo spazio. Il giocatore deve dimostrare di star bene e ha voglia di farlo. Valuteremo di pari passo.​Ad oggi non accuso questo tipo di problematica così come la squadra. Non ci è mancato nulla, abbiamo anche tre campi nuovi di allenamento. Le vicende societarie entrano in scena quando va valutato il prossimo mercato e il futuro. Oggi è inutile parlare di quanti soldi ci sono a disposizione. A tempo debito arriveranno queste risposte.Io valuto quelle proposte, ma bisogna stare attenti. E' un campionato monco che non ha dato risposte definitive. Vedi Kalinic, a gennaio era entrato in forma e poi si è fermato tutto. Lui è in prestito, ma se dovesse fare 7-8 gol è normale che avremo una valutazione diversa su di lui. E allora che faccio? Prendo un altro attaccante? Il colpo a prescindere lo valuteremo comunque.Dispiace molto quando escono fuori strumentalmente certe notizie. Io sono scomodo perché non regalo nulla ai media. Faccio il mio lavoro onestamente e in modo trasparente. E in un ambiente come quello di Roma non è semplice. Se non ti prendi un caffè col giornalista o rispondi al telefono vieni attaccato. Qualcuno è stato abituato male. Io vado avanti per la mia strada, se mi manderanno via lo saprò da Fienga o Pallotta. Sapete che qui a Roma ne hanno spappolate tante di persone. Se in 20 anni non si vince qualcosa la colpa è anche dell'ambiente e non parlo dei tifosi.Dicono strumentalmente che ho un brutto rapporto perché sono sceso negli spogliatoi col Sassuolo. Mi sono sentito di dire qualcosa alla squadra in quel momento perché credo fosse quello giusto. Io credo che Fonseca sia al primo anno e vada aiutato. E la crescita passa anche dai consigli, questo non vuol dire che io gli devo dire cosa deve fare.Ho visto i giocatori un po' così ultimamente, ma ora devo fargli capire che inizia il campionato. Come in tutte le famiglie all'inizio è stato bello ritrovrsi. Come tutti i figlioli qualcuno scappa, qualcuno esce. Mio padre diceva: ama chi ti fa piangere, non chi ti fa ridere. A giovani come Zaniolo do sempre quel valore aggiunto se c'è bisogno soprattutto come comportamenti o sul rispetto dell'allenatore.Non abbiamo mai contato su Kean. Reputo sia ottimo ma non rientra nei nostri piani. Cengiz è un talento vero, vedremo cosa accadrà. E' uno che rompe gli equilibri e lo volevo già al Torino. Ci sono molte squadre interessate a lui, prematuro parlarne ora.Non sento Paratici da gennaio. Non ci ho parlato né di Mandragora né di Rugani che non entreranno nel nostro progetto tecnico. Sono voci infondate.