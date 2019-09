Così Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l’Istanbul Basaksehir: ”La mentalità vincente si costruisce facendo capire ai calciatori quanto sia importante questa competizione, dobbiamo cercare di fare bene e non sottovalutare l'avversario. Il nome potrebbe essere sconosciuto ma è una squadra importante, serve l'approccio giusto alla gara e non sottovalutarla, mi auguro che i ragazzi comprendano la situazione. Pastore? Il mister lo metterà nella sua posizione migliore, ovvero il trequartista che è da sempre il suo cavallo di battaglia. Ha superato i problemi fisici, se fa il Pastore vero fa la differenza. Sta a lui cercare di tornare ai suoi livelli e riappropriarsi dell'affetto della gente, basta poco per riconquistare la gente di Roma. Fonseca? Sono stato catturato dalla sua mentalità, sta lavorando molto per portare la sua mentalità qui a Roma, ha una capacità dialettica importante e sta conquistando tutti dal punto di vista pratico, quello che fa negli allenamenti vuole riproporlo in campo. Con il Sassuolo ho visto quello che sostanzialmente vedo in settimana e sono ottimista, il percorso giusto è seguire l'allenatore e fare ciò che lui chiede. È un vincente, credo che lui abbia una cultura vincente e mi auguro che alla fine del nostro percorso possa portare qualcosa di importante a Roma".