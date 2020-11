È finito con un nulla di fatto il secondo incontro in tribunale tra la Roma e l’ex direttore sportivo dei giallorossi Gianluca Petrachi, licenziato dall’ex presidente James Pallotta per giusta causa. Nella giornata di ieri, le parti si sono incontrate presso il Tribunale del lavoro, ma dopo un’ora e mezza si sono lasciate senza aver raggiunto alcun accordo. Petrachi continua a chiedere i 5 milioni (lordi) di risarcimento che rappresentano gli stipendi che avrebbe dovuto percepire, la Roma gli contesta un comportamento offensivo nei confronti dell’ex presidente Pallotta. Si andrà avanti, ovviamente escluso un ritorno dell'ex in giallorosso come paventato settimane fa.