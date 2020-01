Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, è arrivato pochi istanti fa all'Hotel Sheraton di Milano. Petrachi ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui quelli di Calciomercato.com: "Soddisfatti del mercato? Fino alla fine non parliamo. Se il nostro mercato è chiuso? Non è ancora chiuso, finchè non si chiude non bisogna dire nulla".



SUL TERZINO PER SOSTITUIRE FLORENZI - "Non parlo di opzioni".