Il ds della Roma Gianluca Petrachi parla a Sky Sport prima del derby con la Lazio: "7 punti dalla Lazio? Non è una distanza eccessiva. Per la Roma è un anno zero, sono partiti tanti giocatori ed è arrivato un nuovo allenatore che deve adattarsi all'Italia. C'erano state uscite eccellenti in precedenza, la tifoseria era in subbuglio. Stiamo facendo il campionato che dobbiamo fare, stiamo cercando di crescere anche dal punto di vista societario, dove ci sono stati dei cambiamenti. Nonostante le difficoltà, stiamo procedendo come ci aspettiamo, abbiamo fatto una mole di lavoro importante. Non dobbiamo paragonarci con la Lazio, si conoscono da 3-4 anni, hanno le loro certezze. I nostri punti rispecchiano il nostro cammino".



CARLES PEREZ - "Andiamo avanti con la nostra filosofia, investire su ragazzi giovani e di prospettiva. La trattativa per Perez è avviata, lo dobbiamo convincere del progetto tecnico: sono ottimista, ma non amo dire che una trattativa sia chiusa prima delle firme, aspettiamo le prossime ore. Obbligo di riscatto o recompra? Credo che tutta la Roma voglia dimostrare la propria forzia a livello societario, non siamo la succursale di nessuna: se verrà alla Roma, non ci sarà recompra".



VILLAR - "È quel profilo giovane di cui ho parlato settimane fa, un mediano con grande qualità che ha margini di miglioramento incredibili, si sposa con la visione di Fonseca che condivide l'acquisto. Stiamo facendo le ultime valutazioni con l'Elche, mi auguro di chiudere quanto prima".



ALTRO NOME - "Abbiamo preso Ibanez anche se ha giocato poco con l'Atalanta, abbiamo investito soldi e pensiamo sia un prospetto importante per la Roma. Imparerà i movimenti tattici dell'allenatore, speriamo di farci affidamento in futuro, il prima possibile".