Una stagione super quella di Davide Faraoni con la maglia del Verona. L'esterno classe 1991 di Bracciano ha messo a referto 3 gol e 3 assist in 24 presenze con la maglia gialloblu. Con la guida di Juric è arrivato il salto di qualità per un ragazzo che ha alle spalle esperienze nel settore giovanile della Lazio, all'Inter e in Premier League con il Watford.



LA ROMA TORNA SU FARAONI - Dalla maglia biancoceleste a quella giallorossa. Marco Faraoni potrebbe vestire la casacca della Roma nella prossima estate, il suo è un nome presente nella lista del direttore sportivo Gianluca Petrachi. In realtà un tentativo era stato già fatto nell'ultimo giorno di mercato invernale: il club capitolino non era convinto di Bruno Peres e aveva chiesto Faraoni in prestito con diritto di riscatto alla quindicesima presenza mentre il Verona chiedeva l'obbligo. I tempi erano troppo ristretti per chiudere l'operazione, ma il discorso è ancora aperto e può prendere quota nelle prossime settimane. La valutazione è superiore ai 5 milioni di euro, la Roma pensa a un nuovo colpo per la corsia di destra.