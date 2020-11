Un’idea per la fascia destra potrebbe arrivare dalla Francia. Alla Roma piace infatti Brandon Soppy, classe 2002 del Rennes, secondo quanto scrive Il Tempo. Tra le sue qualità vanta un fisico massiccio, una buona tecnica e la capacità di giocare anche come centrale (come è capitato con l’Under 17 francese). Il club transalpino chiede quasi 15 milioni per avviare una trattativa. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare Nzonzi, in prestito ai francesi anche quest’anno, ma senza diritto di riscatto. L’idea potrebbe essere quella di uno scambio con conguaglio, se il classe ’88 dovesse accettare.