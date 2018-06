Nel viaggio in Portogallo di qualche settimana fa che ha portato poi all'acquisto a parametro zero di Marcano, Monchi ha gettato l'amo per un altro calciatore. Si tratta di Hector Herrera, centrocampista messicano classe '90 che può ricoprire sia il ruolo di regista (con caratteristiche molto simili a Seri del Nizza) sia quello di mezz'ala. Herrera fu molto vicino al Napoli e la scorsa estate e viene valutato 30 milioni. Altro problema è lo status da extracomunitario.