Akgun ha disputato una ottima stagione sotto la guida di Montella, poiché era in prestito all'Adana Demirspor. In 39 partite ha messo a referto 9 reti e 17 assist. Brevilineo, mancino, ama partire da destra per accentrarsi. L'Aeroplanino lo ha ritenuto "il giocatore che lo ha sorpreso di più". Dalla Turchia rivelano che lo stesso Mourinho avrebbe chiamato Montella per farsi spiegare al meglio le qualità del giovane attaccante. Il Galatasaray lo valuta 7 milioni.