Come riporta la Gazzetta dello Sport un nome che piace ai talent scout della Roma è Savio Moreira de Oliveira, detto Savio o Savinho. L’attaccante brasiliano, classe 2004, che lo scorso anno aveva lasciato l’Atletico Mineiro dove era cresciuto esordendo a 16 anni, per trasferirsi in Europa, dopo ottime apparizioni nelle nazionali giovanili, tanto da avere una clausola di rescissione da 60 milioni. Savio si è trasferito in Francia, al Troyes, che lo ha pagato 6,5 milioni e poi l’ha girato in prestito al PSV Eindhoven. Per il club francese l’investimento è stato molto elevato, ma tutto è più chiaro sapendo che il Troyes è di proprietà del City Football Group, la conglomerata che detiene la proprietà – in parte o complessiva – di undici squadre in giro per il mondo, fra cui il Manchester City, e che di recente ha rilevato anche l’80 per cento delle quote del Palermo.