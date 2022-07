Tiago Pinto non è partito in ritiro con la squadra per non perdere di vista l'obiettivo mercato. Il general manager giallorosso sarebbe atteso a Milano per tentare di riportare Davide Frattesi a Roma dal Sassuolo, corteggiamento che si protrae dall'inizio di questa sessione di calciomercato, e per incontrare il Monza interessato a Gonzalo Villar.