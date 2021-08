Bryan Cristante e Jordan Veretout.non ha mai rinunciato in queste prime 4 partite al duo di centrocampo che ritiene più affidabile e che sul campo ha risposto alla grande. Anche quando uno dei due (vedi Bryan a Salerno) non era in perfette condizioni. Un segnale chiaro, l’ennesimo. A fine partita il portoghese ha aggiunto che vorrebbe maggiore “esperienza” in rosa.ma deve fare i conti con gli esuberi pesanti della Roma: da Nzonzi e Pastore passando per Fazio e Santon. Il general manager volerà a breve verso Milano provando la doppia impresa.Come era Xhaka e come potrebbero essere Witsel e Tolisso ma pure Douglas Luiz che è già nazionale brasiliano a 23 anni. Elementi trainanti in grado di aggiungere una pedina titolare a tutti gli effetti per il centrocampo dello Special One che fin qui non ha sbagliato una mossa.Le problematiche, come detto, non mancano. Pinto spera di ricevere in queste ore un’offerta per Villar o Diawara ma più che altro anela a liberarsi di ingaggi pesanti comeche in tutto costano alla Roma 18 milioni lordi a stagione. Poi si proverà il colpo last minute.e in tre diversi campionati tra cui la Premier League. Il costo del cartellino spaventa: 30 milioni.Decisamente meno costano Loftus-Cheek,Gli ultimi due in scadenza 2022 e messi in stand by dalla Juve anche se sul belga si registra un ritorno di fiamma bianconero. In questo caso pesa l’ingaggio anche se il Decreto Crescita aiuterebbe non poco. Nelle ultime 48 ore di mercato poi occhio alle sorprese. Che a Mourinho stavolta non dispiacerebbero affatto.