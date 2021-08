Esperienza in panchina. Questo vorrebbe Mourinho che si aspetta un regalo last minute sperando nell’uscita di un paio di esuberi. L’esclusione di Villar ha evidenziato che il regalo Mou lo vorrebbe a centrocampo. Nelle ultime ore è stato proposto da un intermediario il nome di Corentin Tolisso che la Juve ha messo in secondo piano e che il Bayern Monaco vorrebbe cedere a un anno dalla scadenza. Il problema principale però, è lo stipendio del francese che percepisce 7 milioni a stagione. L’infortunio al ginocchio, invece, sembra alle spalle. Il cartellno del 27enne è valutato circa 10 milioni di euro. Una cifra irrisoria, se consideriamo che solo qualche anno fa la sua valutazione si attestava sui 50 milioni. Difficile però che la Roma aggiunga uno stipendio così importante soprattutto se non dovesse liberarsi di quelli di Pastore e Nzonzi.