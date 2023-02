Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato a Dazn prima della gara in casa del Lecce:



"Sono accusato di non parlare mai, mercoledì ho parlato 35 minuti e ora ecco altre domande su Mourinho. E io che volevo parlare di Pantaleo Corvino, miglior ds d'Italia, e della partita...".



PRESSIONI - "Non abbiamo bisogno di pressioni, abbiamo il nostro leader in Mourinho, siamo tutti sulla stessa barca e andiamo avanti verso i nostri obiettivi, sapendo che la Champions è un obiettivo di molti".



ZANIOLO - "Non voglio parlare tutta la stagione di Nicolò, ci ha bloccato il mercato ma andiamo avanti, abbiamo Wijnaldum che è tornato, vediamo che succede".