C'è chi l'ha presa come una semplice battuta e chi ha voluto credere che possa a breve trasformarsi in una rassicurazione vera e propria. Rimane il sorriso rassicurante di Pinto che, uscendo da Trigoria, ha voluto tranquillizzare un giovane tifoso sul futuro di Dybala: "Resta, dove volete che vada?", ha detto il dirigente secondo il Messaggero. La speranza è che il futuro dell'argentino possa realmente essere ancora giallorosso, nonostante la presenza di una clausola rescissoria che lo rende appetibile soprattutto per club esteri che potrebbero strapparlo alla Roma con soli 12 milioni. Per evitarlo serve il rinnovo con aumento a 6 milioni a stagione. Il club ha già detto sì, Paulo quasi.