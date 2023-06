Dopo gli acquisti di Aouar e Ndicka, Tiago Pinto continua a muoversi in sede di calciomercato sia per quanto riguarda gli acquisti che per quanto riguarda le cessioni. Il general manager portoghese e la Ceo Lina Souloukou si trovano entrambi a Londra per presenziare a diversi incontri, uno dei quali con il Leeds. Sul tavolo gli acquisti di Kristensen e Diego Llorente (definito in prestito in secco). Domani invece, a Milano è previsto un incontro con il Sassuolo per provare a chiudere la trattativa che porterà in neroverde Cristian Volpato e Filippo Missori. E nei discorsi potrebbe tornare Frattesi.