José Mourinho si aspetta dei rinforzi a gennaio, ma sa anche che non potranno arrivare grandi nomi. Le priorità rimangono quelle di un centrocampista e di un terzino destro. Il nome in pole per il centrocampo resta quello di Florian Grillitsch, centrocampista 26enne, nazionale austriaco, in scadenza di contratto con l'Hoffenheim: può partire a gennaio per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro e la Roma spera di chiudere il prima possibile. L'alternativa è Marc Roca, centrocampista del Bayern Monaco. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, invece, crescono le possibilità di vedere in giallorosso Max Aarons, esterno del Norwich e dell'Inghilterra U21. Pinto vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma il club inglese lo valuta 22 milioni di euro. L'alternativa è Henrichs del Lipsia. Lo riporta il Corriere dello Sport.