Non solo cessioni, Tago Pinto in questi giorni sta lavorando anche per regalare a José Mourinho la miglior rosa possibile per la prossima stagione. Come riportato dal portale brasiliano Bolavip, la Roma è sulle tracce del terzino sinistro Ayrton Lucas e per convincere il Flamengo a cederlo, sarebbe pronta a mettere sul tavolo un'offerta di circa 12 milioni di euro. In stagione il classe '97 è sceso in campo 34 volte mettendo anche a referto 6 gol e 5 assist oltre ad aver debuttato con la maglia del Brasile appena due giorni fa nell'amichevole contro la Guinea.