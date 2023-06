La Roma continua a monitorare il mercato anche per coprirsi tra i pali. A difendere la porta quest’anno ci sono stati Rui Patricio e Svilar, che non sempre hanno dato garanzie. Secondo quanto riporta TNT Sports, il club giallorosso avrebbe puntato gli occhi su Rui Silva, estremo difensore del Betis. Claudio Bravo ha prolungato il contratto con gli andalusi e ora la società starebbe pensando di cedere proprio Rui Silva, in scadenza nel 2026. Era stato accostato alla Roma già nel 2021 quando si stava svincolando dal Granada.