Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione, il general manager giallorosso Tiago Pinto si è così espresso sul nuovo acquisto Mile Svilar: "Sono molto contento di portarlo qui a Roma, stiamo parlando di un giocatore che è un simbolo di quello che vogliamo fare, dobbiamo guardare il presente, ma anche il futuro. Ha un percorso diverso da altri, ma ha un percorso importante in club importanti come Anderlecht e Benfica. Ha guadagnato tanta esperienza, è un portiere di cui tutti gli specialisti riconoscono qualità tecnica e velocità. Io non sono il più grande specialista, ma sono contento di lui. Siamo arrivati insieme al Benfica, oggi siamo ancora insieme. In bocca al lupo a lui, sarà il presente e il futuro della Roma".