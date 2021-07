Tiago Pinto ora non piò più aspettare. L'accordo tra la Roma e l'Arsenal per Granit Xhaka infatti non c'è ancora e Mourinho non può certo esserne soddisfatto. A piccoli passi, però, le parti si stanno avvicinando. Lo svizzero spinge per firmare con i giallorossi e raggiungere Mourinho ed è disposto a rinunciare ad alcune pendenze con i Gunners per facilitare la trattativa. I Gunners, forti del suo ottimo Europeo, continuano a chiedere 20 milioni di euro e sono disposti a scendere al massimo a 18 più bonus. La Roma invece non sembra volersi spingere oltre i 15 milioni più bonus che arrivano a 18. Decisivo sarebbe riuscite a vendere uno dei tanti esuberi in queste ore per accontentare l'Arsenal. Tuttavia tutto lascia presagire alla fumata bianca.