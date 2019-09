Nell’epoca dei social rendere conto ai fanta-allenatori è quasi un atto dovuto. L’ultimo a farlo è stato Alessandro Florenzi, capitano della Roma. Uno che nel listone è passato nel corso degli anni da trequartista a difensore. La cosa ha logicamente inficiato il suo score, vuoi per i gol, vuoi per gli assist. Eppure i fantallenatori continuano a pretendere. “Portamelo qualche bonus al fanta”, gli hanno scritto su Instagram, non mancando di coronare il messaggio con delle faccine, per rendere almeno simpatica la richiesta. Florenzi – riporta “La Gazzetta dello Sport” – l’ha presa con filosofia: “Hai ragione, proverò alla prossima”, con tanto di mano aperta in segno di promessa.