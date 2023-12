La Roma valuta le prossime mosse di mercato, tenendo conto del fatto che al rientro di Tammy Abraham a livello di numeri il reparto avanzato si troverà in sovrabbondanza con Dybala, Lukaku, Azmoun, Belotti ed El Shaarawy oltre all'inglese. Secondo il Messaggero, il Gallo non è considerato incedibile e se non dovesse trovare un minutaggio sufficiente, non è da escludere un addio del Gallo a gennaio.