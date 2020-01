Il lungo stop di Zaniolo ha cambiato radicalmente i piani della Roma.?Nelle ultime ore è diventata bollente la pista che porta a Matteo Politano dell’Inter,che però potrebbe arrivare con un clamoroso scambio. Nelle prossime ore potrebbe andare in porto l’operazione che porterà Leonardo Spinazzola in nerazzurro. Le parti sono al lavoro in maniera positiva – favorite anche dal fatto che i giocatori hanno gli stessi procuratori – e la possibilità che l’affare vada in porto già domani sono molto alte. Si sta lavorando sulle formule, ma lo scambio Politano-Spinazzola potrebbe chiudersi davvero a breve come riporta Sky Sport