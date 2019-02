Deco, ex stella di Porto, Barcellona e Chelsea, parla a Teleradiostereo in vista della sfida tra i portoghesi e la Roma: "Juventus, Barcellona e Liverpool. Sono queste le tre squadre con le rose migliori secondo me. Diciamo che chi ha in squadra giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo parte sempre un po’ più avvantaggiato. De Rossi? È un grandissimo giocatore, con una grande storia ed ha una carriera che parla per lui. È un riferimento ed un perno importantissimo della Roma ed è da sempre un suo simbolo".