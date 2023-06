Un pranzo per discutere il futuro e le prossime mosse sul mercato. Come riportato da Il Tempo.it, José Mourinho e Tiago Pinto sono stati avvistati insieme a Londra durante il viaggio oltremanica del gm portoghese. L'ordine del giorno è stato chiaramente il mercato in particolare il possibile arrivo di Gianluca Scamacca, con il quale lo Special One ha avuto un contatto telefonico, ma anche gli esuberi. Pinto infatti si trova nella capitale inglese per cercare di piazzare quei giocatori ormai fuori dal progetto tecnico giallorosso come Justin Kluivert, sempre più vicino al Bournemouth per una cifra di circa 10 milioni di euro. Entro il 30 giugno infatti la Roma deve riuscire a portare a casa 30 milioni di plusvalenze per rientrare nei paletti del settlement agreement firmato con la Uefa.