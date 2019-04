La Roma domani affronta il Cagliari, ma intanto lavora in vista della prossima stagione. Come riporta Sportitalia, Petrachi sarebbe vicinissimo a firmare per le prossime tre stagioni con i giallorossi. L’approdo del ds del Torino nella Capitale porterebbe poi all’assalto finale per Antonio Conte con il quale condivide un’amicizia d’infanzia. Per l'ex allenatore del Chelsea l’ipotesi è quella di un contratto triennale con uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione.