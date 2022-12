Continua a lavorare in Portogallo la Roma di José Mourinho. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Cadice, i giallorossi hanno sfidato alle 20 allo Stadio Municipal di Albufeira, il Casa Pia, club portoghese attualmente quinto in classifica alla sua seconda partecipazione di sempre in Primeira Liga. Per i giallorossi vittoria di misura con il solo gol di El Shaarawy al 34esimo.



ANSIA PELLE - Un infortunio ha costretto il capitano Lorenzo Pellegrini ad abbandonare il campo per fare spazio a Matic: sembra che si tratti solo di un cambio precauzionale, per salvaguardare la tibia contusa.