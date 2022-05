Filippo Tripi, centrocampista della Roma Primavera, parla a Sportitalia prima della finale scudetto con l'Inter: "Siamo le due squadre che sono arrivate prima e seconda e adesso è arrivato il momento di dare tutto ciò che abbiamo. Un pensiero al mister va: sarebbe la stagione perfetta, ma meglio pensarci a fine partita. Dove gioco non ha importanza, lo faccio per i miei compagni e per la Roma".