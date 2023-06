L'aereo di Dan Friedkin è atterrato ieri in Portogallo, precisamente all'Aero Club de Portugal, uno scalo a nord-est di Cascais. Il presidente della Roma si trovava a un'ora di macchina da Setubal, dove Mourinho sta trascorrendo le vacanze. Ci potrebbe essere stato un incontro tra i due, ma al momento vige il massimo riserbo, scrive Il Corriere dello Sport. Il numero uno dei giallorossi è già ripartito e l'eventuale chiacchierata tra lui e lo Special One non è confermata. José, invece, ha pranzato con il presidente del Porto nei giorni scorsi poiché ha partecipato anche al documentario di Netflix sui quarantanni di presidenza di Da Costa, in uscita nei prossimi mesi.