Dopo la sconfitta, la beffa: Mourinho dovrà fare i conti anche con il possibile forfait di Pellegrini in coppa. Il Lorenzo, riesce a terminare la partita ma alla fine Mourinho rivela che ha chiesto il cambio per un problema al flessore. Al momento è in dubbio per la trasferta ad Helsinki di giovedì prossimo, una partita chiave per l’accesso ai play-off di Europa League dove sarà assente Zaniolo per via della squalifica di due giornate inflitte dalla Uefa. Se Pellegrini non ce la farà resterà a Trigoria e proverà a recuperare per Verona.