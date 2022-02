Giungono notizie rassicuranti in casa Roma circa le condizioni fisiche di Leonardo Spinazzola. I controlli medici svolti negli ultimi due giorni dal professor Lempainen, il chirurgo che lo aveva operato la scorsa estate dopo la rottura del tendine d'Achille durante l'ultimo Europeo, hanno dato esito positivo. Questo significa che l'esterno giallorosso potrà iniziare ad aumentare gradualmente i carichi di lavoro per accelerare il pieno recupero agonistico.



Da quanto trapela dallo staff medico romanista, la volontà è di non rischiare nulla per la delicatezza dell'infortunio subito da Spinazzola e quindi non sono definibili ad oggi i precisi tempi di recupero, inizialmente stimati in 8 mesi.