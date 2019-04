Under è pronto a tornare fra i titolari della Roma. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si stanno gettando le prime base per il rinnovo del suo contratto, visto che guadagna poco meno di un milione. Ciò non toglie che, qualora in estate arrivasse un’offerta interessante, il turco (che piace ad Arsenal e Bayern) può essere ceduto. Ancora in forse il riscatto del brasiliano Gerson da parte della Fiorentina.