Nemaja Matic lascerà sicuramente il Manchester United con un anno di anticipo rispetto alla scadenza e a prezzo molto vicino allo zero. Una scelta condivisa da entrambi le parti dal momento in cui Rangnick ha deciso di sposare la linea verde. Il 33enne si trova così all’ultima scelta importante di una carriera che l’ha visto 3 volte campione d’Inghilterra e una volta vincitore della Fa Cup. Quasi sempre al fianco di Mourinho che lo ha avuto prima al Chelsea e poi al Manchester United.



DECRETO CRESCITA - Il gigante dai piedi buoni ha giocato tanto con lo Special One ma nelle ultime due stagioni senza di lui il suo impiego è stato limitato. Per Matic è tempo di fare le valigie. Della sua cessione se ne sta occupando un agente molto vicino alla Roma. E il suo nome è stato proposto in questi giorni proprio ai giallorossi. Il suo attuale stipendio è di quasi 7 milioni a stagione. Tanto ma sarebbe attutito in buona parte dal Decreto Crescita. Al giocatore piacerebbe non poco tornare a lavorare con Mourinho ma vanno fatte alcune considerazioni relative all’età non più giovane di Matic.