L'amore dei tifosi per la Roma si è visto anche oggi. Alle 12, infatti, iniziava la priority, riservata agli abbonati e con un prezzo minore, per acquistare dei biglietti extra per la partita contro il Leicester delle semifinali di Conference League, in programma il 5 maggio all'Olimpico. Dopo i 18 mila biglietti venduti in anticipo per gli abbonati alle 12 è scattata la vendita in prelazione per due amici degli abbonati. La fila è salita a 24 mila persone sul sito. Con questi numeri, sarà difficile che si arrivi alla vendita libera, che partirà invece alle 15, senza una corsa al posto in tribuna da refresh compulsivo. C'è voglia di Roma, e parecchia. E si potrebbe arrivare in breve tempo a un secondo sold out dopo la partita contro il Bodo.