L'obiettivo è tornare almeno in Champions contro il Porto per vendicare l'espusione di due anni fa che costò alla Roma l'eliminazione. Oggi De Rossi proverà di nuovo ad allenarsi in gruppo a ormai 3 mesi dall'infortunio alla cartalagine del ginocchio. Il capitano ha rinviato più volte il suo ritorno in campo perché il dolore è spesso tornato a fargli visita. Oggi il test per capire se potrà tornare ad allenarsi coi compagni e tentare quindi il recupero entro la gara di Champions del 12 febbraio.