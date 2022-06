Per un Mkhitaryan che si allontana c’è un Isco che si avvicina. La Roma sta provando a convincere l’armeno a rivedere l’accordo già preso. Le speranze non sono tante. Così Tiago Pinto sta valutando la proposta di Jorge Mendes. Ovvero quella di prendere a parametro zero il talento spagnolo che. Mourinho vorrebbe averlo a Trigoria per la prossima stagione per riempire ile per portare un giocatore che ha in bacheca ben 5 Champions League. Non sarà lui il colpo alla Abraham promesso a Mourinho, ma di sicuro sarebbe un buon inizio.La Roma non è l'unico club interessato ma in Spagna è considerata la squadra favorita anche perché al momento sarebbe l’unica ad offrire un triennale al 29enne.permetterebbe alla Roma di spendere la stessa cifra che avrebbe speso per Mkhitaryan. Intanto è diventato ufficiale l’addio di Isco alcon un comunicato ufficiale sul sito dei Blancos: "Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e affetto a Isco, che in questi nove anni in cui ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia, è riuscito a diventare la leggenda del nostro club. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna".