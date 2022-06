La Roma è vicina a chiudere l'accordo che porterebbe nella Capitale Ola Solbakken. La dirigenza giallorossa è in continuo contatto col giocatore, in scadenza dal Bodo a dicembre, del quale aspetta una risposta. La proposta è quella di firmare il contratto il primo luglio per poi andare a trattare con il Bodo/Glimt per averlo prima con indennizzo minimo, forte dell'accordo con il giocatore. Tuttavia, la società norvegese vuole trattenere l'attaccante per disputare i preliminari di Champions League. Quindi, se la trattativa dovesse concretizzarsi, Solbakken non arriverebbe subito in giallorosso.